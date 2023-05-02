«Либо арбитры убивают команду, которую им заказали, либо они профнепригодны». Егоров о судействе в матче «Броуки» – «Титан»

Дмитрий Егоров высказался о судействе в матче1-го тура Winline МФЛ «БроукБойз» – «Титан».

«Не дать угловой в одну сторону, не дать несколько штрафных в одну сторону, не позволить развиться нескольким атакам, не дать карточки в одну сторону, при этом свистнуть все то, чего не было в другую сторону, и дать желтую центральному защитнику, позволив подавать штрафные, позволив лишний раз сфолить в центре поля, не опасаясь за то, что будет какое-то наказание.

Именно таким образом более-менее грамотные судьи убивают ту команду, которую ему заказали. Либо эти судьи вообще не должны заниматься этим делом, потому что они профнепригодны», – заявил президент «БроукБойз».

Дмитрий Кортава: «Видимо, будем вводить оранжевую карточку за грязную ненормативную лексику в адрес арбитров»