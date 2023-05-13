Актер Виктор Добронравов дебютировал в Медиалиге

Актер Виктор Добронравов дебютировал в Winline Медиалиге в составе «Дружины».

Виктор не только вышел в стартовом составе на матч 3-го тура МФЛ против «Сахалинца», но и вывел команду с капитанской повязкой.

Актер провел на поле 3 минуты, после чего был заменен. В интервью в трансляции Виктор сообщил, что планирует еще вернуться на поле (в Медиалиге разрешены обратные замены)

«Дружина» – новичок медиафутбола. Лидерами коллектива являются Егор Дружинин и Антон Лозовой.

Фото: Winline Media Football League