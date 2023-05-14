Алан Гатагов – о работе с братом: «Сослана тянет в тренерство. Он подсказывает что-то»

Алан Гатагов рассказал как ему работается в FC Bus в тандеме с братом.

– Как строятся ваши деловые отношения?

– «Маратыч, надо сделать это. Надо сделать то» – «Да, пожалуйста». Это часть работы.

Если он скажет, что я больше ему и клубу не подхожу, уйду. Даже не обижусь. Может, он по-другому видит футбол. Может, ему не нравится что-то. Неважно – выигрываю, не выигрываю. Неважно – сотворил ли историю или нет. Хотя нет ни одного тренера, который бы в первый раз зашел и обыграл 2Drots.

Сослана тянет в тренерство. Он подсказывает что-то. Когда собираешь информацию, несколько мнений всегда хорошо.

– Вы дружные?

– Да, если мы столько лет вместе двигаемся. Всегда рядом. Мы всегда в одной движухе. У него своя жизнь, у меня своя. Главное, чтобы родители не переживали за нас.

– Как договаривались о твоей зарплате?

– Я здесь не зарабатываю ничего. Команда брата же. Тренерский штаб получает. Я нет. Так что, если мне поступит предложение, я еще буду думать. Он меня зовет работать, а я буду с брата деньги брать?!

– В гости часто друг к другу ходите?

– Я его каждый день вижу. Еще к нему в гости ходить?! – рассказал экс-футболист «Динамо» и главный тренер медиафутбольного клуба Bus в интервью Sports.ru.

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