«Чисто сорняк неблагодарный». Станос – о Райзене

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Станос отреагировал на высказывания Райзена об «Амкале».

«До этого я тебе это только лично говорил, но теперь я тебе это публично говорю. Какое же ты пустое место. Чисто сорняк неблагодарный.

Ты поэтому никогда успехов серьезных не достигнешь ни в «спорте» с командой, ни в обществе. Потому что внутри тебя говно с желчью перемешалось, и когда ты открываешь рот, эта смесь из него начинает брызгать на людей.

Ты что с Володей в диалоге такой крутой не был, когда он тебе через стол высказывал желание плюнуть в лицо и пощечин раздать? Чего ты не дал там за столом «сосать» никому, кроме себя?

Как меня уже это все ####### в этом комьюнити», – написал руководитель ФК «Деньги».

Райзен – об «Амкале»: «Это очень подлый коллектив с максимально мерзкими людьми»

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1 комментарий

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Адам Нинуху
медиолига это помойная яма, разговаривают все лишь языком мата
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