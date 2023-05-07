Сергей Давыдов будет выступать за «Реальных Броуков»
Сергей Давыдов будет играть за медийный состав «БроукБойз».
Об этом сообщает телеграм-канал клуба.
«Вчера нам звонил Дядя Сережа Давыдов и сказал следующее:
- Что он недоволен судейством, но доволен нашей игрой
- Что он по всем соскучился.
- Что он вернется через недельку; чтобы садиться всем на лицо. На конце именно что буква «о».
Должность его будет называться: «Лицопредседатель»
Предполагается, что Сергей:
- Будет выступать за Реальных Броуков.
- Будет нашим символом на Бровке и решалой в спорах с другими клубами
- Будет озвучивать матчи и сниматься в роликах, вести шоу
Костюм пива тоже сделаем, но не факт, что он его носить будет».
Давыдов полностью пропустил второй сезон Winline Медиалиги из-за травмы.
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