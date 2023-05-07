Сергей Давыдов будет выступать за «Реальных Броуков»

Сергей Давыдов будет играть за медийный состав «БроукБойз».

Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

«Вчера нам звонил Дядя Сережа Давыдов и сказал следующее:

Что он недоволен судейством, но доволен нашей игрой Что он по всем соскучился. Что он вернется через недельку; чтобы садиться всем на лицо. На конце именно что буква «о».

Должность его будет называться: «Лицопредседатель»

Предполагается, что Сергей:

Будет выступать за Реальных Броуков. Будет нашим символом на Бровке и решалой в спорах с другими клубами Будет озвучивать матчи и сниматься в роликах, вести шоу

Костюм пива тоже сделаем, но не факт, что он его носить будет».

Давыдов полностью пропустил второй сезон Winline Медиалиги из-за травмы.