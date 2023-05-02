«Российский футбол надо сровнять с землей и заново выстраивать. У нас самая большая страна, а мы не можем найти 1000 игроков?» Босс «Титана» Зуев о проблемах

Теги премьер-лига Россия детский футбол Winline Медиалига ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Александр Зуев высказался о главных проблемах российского футбола.

– В чем главная проблема российского футбола?

– В структуре. Все надо менять. Сровнять с землей весь российский футбол и заново выстраивать.

Чтобы ребенок шел и от него не требовали результат, а требовали просто играть в футбол. Чтобы от детского тренера не требовали результат, и он не набирал в команду 11 крупных «бревен», которые дадут результат в десять лет, потому что они крупнее физически, а в 15 будут бесполезны, потому что никакие.

Вот с этого надо менять. Надо взращивать поколение, а не покупать бразильцев и дарить им паспорта, чтобы они играли за сборную России. У нас самое большое государство в мире. Что, мы не можем найти тысячу футболистов? – сказал президент медиафутбольного клуба «Титан».

Был в академии «Спартака» с Тарасовым и Комбаровыми, теперь ведет главный клуб московской ЛФЛ в Медиалигу. На деньги от бетонного завода

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14 комментариев

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rarog
В Индии и Китае на двоих почти три миллиарда, и что то не видно тысяч футболистов
+14
-1
+13
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Уся Ваткин
Ответ rarog
В Индии и Китае на двоих почти три миллиарда, и что то не видно тысяч футболистов
В такой толпе людей легко затеряться
+10
-1
+9
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Юрий Кечко
Согласен
Начать надо с того что сравнять с землей медиалигу
+7
-2
+5
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S.A.N.
Ответ rarog
В Индии и Китае на двоих почти три миллиарда, и что то не видно тысяч футболистов
Разница в том, что там их никогда и не было, а в России были и немало.
+4
-1
+3
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Barsa! bolshe chem klub
только футбол???
+3
-2
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Сергей Николаенко
Директор Автоваза: Мы выпускаем 400 000 автомобилей в год, но я почему-то не могу найти среди них ни одного Мерседеса.
+2
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Curry30
каждый год, какой-то умник, говорит одно и то же про большую страну и непонимает, почему не могут найти игроков)) это чисто уже смешно выглядит, уверен, что и в 2050 то же самое будет
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iGu
все проще - убираем гос.деньги, включая корпорации. И оно всё само вырастит там, где будут толковые и умные люди.
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Константин Эсперов
Аргумент ,типо в Китае и Индии 3 млрд человек не работает . Просто там другая культура , футбол там не интересен .
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Artyom Bytsko
Цитирую Колчина из сериала: "А кто-нибудь из вас что-то сделал, чтобы эти 11 человек появились? Вот Вы, губернатор, Вы знаете, что в, как Вы говорите, огромной, могучей 140-млн России футбольных школ меньше, чем вооооот в такусенькой Голландии?"
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Уся Ваткин
Ответ Barsa! bolshe chem klub
только футбол???
Нет, балет можно не трогать
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Виталик Украинский
Ответ iGu
все проще - убираем гос.деньги, включая корпорации. И оно всё само вырастит там, где будут толковые и умные люди.
Убрать надо "мышление" по замусоленным методичкам и перестать декларировать лозунги. В Спартаке, где частные деньги, убрали Спартак-2. И само почему-то не растет, и толковых и умных не видно.
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