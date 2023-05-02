«Российский футбол надо сровнять с землей и заново выстраивать. У нас самая большая страна, а мы не можем найти 1000 игроков?» Босс «Титана» Зуев о проблемах

Александр Зуев высказался о главных проблемах российского футбола.

– В чем главная проблема российского футбола?

– В структуре. Все надо менять. Сровнять с землей весь российский футбол и заново выстраивать.

Чтобы ребенок шел и от него не требовали результат, а требовали просто играть в футбол. Чтобы от детского тренера не требовали результат, и он не набирал в команду 11 крупных «бревен», которые дадут результат в десять лет, потому что они крупнее физически, а в 15 будут бесполезны, потому что никакие.

Вот с этого надо менять. Надо взращивать поколение, а не покупать бразильцев и дарить им паспорта, чтобы они играли за сборную России. У нас самое большое государство в мире. Что, мы не можем найти тысячу футболистов? – сказал президент медиафутбольного клуба «Титан».

Был в академии «Спартака» с Тарасовым и Комбаровыми, теперь ведет главный клуб московской ЛФЛ в Медиалигу. На деньги от бетонного завода