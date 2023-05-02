«Не понимаю, зачем это обсуждать – в каждой команде сейчас есть игроки Второй лиги». Тига о претензиях к составу «Сахалинца»

Теги Вторая лига ФК «Сахалинец» Winline Медиалига «Tiga» Ольга Тигина МФК Сахалинец Медиафутбол

Ольга Тигина ответила на претензии коммьюнити к составу МФК «Сахалинец».

«Конечно, у нас есть футболисты из Второй лиги, но это они же есть не только в нашей команде. Давайте будем откровенны – в каждой команде есть футболисты с профессиональным опытом, есть даже те, кто поиграл в РПЛ. Ну, такой уровень сейчас медиафутбола – не понимаю, зачем это обсуждать.

Соглашусь, что первый игровой день был достаточно скучный. Надо просто медийных больше на поле выпускать, а не профиков», – сказала футболистка медийного «Сахалинца» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Станос о составе «Сахалинца»: «Я рядом с полем во Второй лиге реже находился, чем ваши футболисты там играли!»

Сибскана о «Сахалинце»: «Я открыл состав и #####. Вчера все в заявке ФНЛ-2, сегодня – в медийной лиге»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий