«Не понимаю, зачем это обсуждать – в каждой команде сейчас есть игроки Второй лиги». Тига о претензиях к составу «Сахалинца»

Ольга Тигина ответила на претензии коммьюнити к составу МФК «Сахалинец».

«Конечно, у нас есть футболисты из Второй лиги, но это они же есть не только в нашей команде. Давайте будем откровенны – в каждой команде есть футболисты с профессиональным опытом, есть даже те, кто поиграл в РПЛ. Ну, такой уровень сейчас медиафутбола – не понимаю, зачем это обсуждать.

Соглашусь, что первый игровой день был достаточно скучный. Надо просто медийных больше на поле выпускать, а не профиков», – сказала футболистка медийного «Сахалинца» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Станос о составе «Сахалинца»: «Я рядом с полем во Второй лиге реже находился, чем ваши футболисты там играли!»

Сибскана о «Сахалинце»: «Я открыл состав и #####. Вчера все в заявке ФНЛ-2, сегодня – в медийной лиге»