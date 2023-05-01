Вагабонд о Media Basket: «Чумовой турнир, реально сумасшедший. Вся Россия сейчас кайфует от того, что происходило»

Теги Дмитрий Тарасов 2Drots Родина Медиа Олег Вагабонд «T-Killah» Александр Тарасов Лига Ставок Media Basket медиабаскетбол Медиафутбол

Вагабонд подвел итоги турнира Лига Ставок Media Basket.

2Drots заняли второе место, в финале проиграв «Родине Медиа».

– Чумовой турнир. Реально сумасшедший. Проведен на высоком уровне. Не побоюсь этого слова, вся Россия сейчас кайфует от того, что происходило. Она бы еще больше кайфовала, если бы мы выиграли, но, увы и ах, так случается. Я буду с нетерпением ждать второй сезон.

– Где было ярче – на футболе или на баскете?

– Провокационный! И там, и там были сумасшедшие эмоции. В футболе это просто растянуто, поэтому что-то похожее было ближе к финалу.

Здесь было в кратчайшие сроки, поскольку я больше как организатор команды выступал, старался брать все под свой контроль, чтобы все было четко. В плане переживаний чуть больше здесь. Но по эффекту «вау» и там, и там супер!

– Не кажется, что баскет выиграет за счет камерной истории, крутых выступлений, заставок?

– Однозначно! В футболе это намного сложнее реализовать. Огромные пространства, миллионы людей, грубо говоря, а здесь все рядом, все близко. Куча камер, игроки кайфуют. 

Круто, что дошли до финала. Я читал комментарии, слушал, кого ждут в финале. Нас там не было практически ни от одного человека. Мы показали это, дошли до финала, но проиграли. Поздравляю победителей.

– Был принципиальным матч в финале с «Родиной Медиа»?

– Тут совершенно другие лица, кроме Текилы и [Дмитрия] Тарасова, поэтому для меня не столько принципиальна «Родина Медиа», сколько принципиально было выиграть турнир, – сказал Вага.

3 млн рублей заработала «Родина Медиа» за победу в Media Basket

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3 комментария

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Алексей Ильин
Не вся Россия, хз что за турнир и кто все эти люди
+11
0
+11
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МТБ
Опять "вся Россия". Ребят, ваши 3.5 фаната это не вся Россия. Вас даже полпроцента от России не наберётся. На спортивном сайте многие узнали не только о турнире, но и об этом медиалиге, только из этой новости
+3
0
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