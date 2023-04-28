2Drots, «Родина Медиа», AVG и Sayonara Boys – полуфиналисты Media Basket. Решающие матчи пройдут 30 апреля в «Арбат Холле»
30 апреля в «Арбат Холле» состоится финал Лига Ставок Media Basket.
В это воскресенье команды сразятся за 3 миллиона рублей и яркие чемпионские перстни.
Среди полуфиналистов 2Drots, «Родина Медиа», AVG и Sayonara Boys.
Еще на Media Basket выступит популярный рэпер Pharaoh.
Украшением финального дня станет данк-контест – вся магия эффектных полетов и мощных завершений ждет зрителей в «Арбат Холле».
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