«Погребняк – такая фигура, что уже от имени у соперника будут колени трястись». Игрок «Броуков» Зириков о Павле в Медиалиге

Иван Зириков высказался о возможном переходе Павла Погребняка в «БроукБойз».

– Как думаешь, какие есть шансы увидеть Павла в «Броуках» в этом сезоне МФЛ?

– Думаю, самые высокие, потому что представляем одну букмекерскую контору. Думаю, там кто надо поднадавит на Павла, чтобы он все-таки сыграл за нас и помог решить задачи на этот сезон.

– Насколько он нужен команде сейчас?

– На все 100%.

– У нас есть Аслан Сикоев, много других игроков.

– Конкуренция никогда никому не мешала. Павел – такая фигура в российском футболе, что-то вроде Романа Павлюченко в . Там только одно имя будет выходить на поле, и у защитников соперника будут трястись колени.

– Ты с ним уже пересекался?

– Мы с ним пару раз играли в «Динамо» вместе. Я тогда был совсем молодой, его для набора формы после травмы спустили в дубль, где мы и сыграли. Он отыграл пару матчей. Очень профессионально, достойно, несмотря на то, что это дубль – он выполнял свои командные обязательства, – сказал голкипер «БроукБойз».

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