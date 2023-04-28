«Погребняк – такая фигура, что уже от имени у соперника будут колени трястись». Игрок «Броуков» Зириков о Павле в Медиалиге

Теги Роман Павлюченко Павел Погребняк Динамо Москва Иван Зириков Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights возможные трансферы Медиафутбол

Иван Зириков высказался о возможном переходе Павла Погребняка в «БроукБойз».

– Как думаешь, какие есть шансы увидеть Павла в «Броуках» в этом сезоне МФЛ?

– Думаю, самые высокие, потому что представляем одну букмекерскую контору. Думаю, там кто надо поднадавит на Павла, чтобы он все-таки сыграл за нас и помог решить задачи на этот сезон.

– Насколько он нужен команде сейчас?

– На все 100%.

– У нас есть Аслан Сикоев, много других игроков.

– Конкуренция никогда никому не мешала. Павел – такая фигура в российском футболе, что-то вроде Романа Павлюченко в Fight Nights. Там только одно имя будет выходить на поле, и у защитников соперника будут трястись колени.

– Ты с ним уже пересекался?

– Мы с ним пару раз играли в «Динамо» вместе. Я тогда был совсем молодой, его для набора формы после травмы спустили в дубль, где мы и сыграли. Он отыграл пару матчей. Очень профессионально, достойно, несмотря на то, что это дубль – он выполнял свои командные обязательства, – сказал голкипер «БроукБойз».

Погребняка пригласили в медиафутбольный клуб «БроукБойз». Павел пока не хочет играть в Медиалиге

Погребняк о том, что не хочет в Медиалигу: «Мне нравится формат 8 на 8, я кайфую. Отыграл я свое в 11 на 11»

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4 комментария

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deadjoker
Ну не знаю. К нам несколько лет назад на товарняк в ЛФЛ приезжал Тарасов. Понятно, что он в пол ноги играл лучше нас всех, но мне, как минимум, было интересно играть против игрока сборной. Даже мотивировало скорее.
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Добрый Ретроград
Не очень понятно, от какого имени должны трястись: от погреб, от грести или погребение?
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Ебздрогыч
Я так пониаю, это про жену?
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Ветеран Агроном
Ну, в "восьмерке" Погребняк и сейчас хорош. И именно из-за бэкграунда, а по физике - чисто пешеходит. Но вот большом поле... Сомневаюсь.
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