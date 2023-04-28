Погребняк о том, что не хочет в Медиалигу: «Мне нравится формат 8 на 8, я кайфую. Отыграл я свое в 11 на 11»

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Филимонов Winline Медиалига Медиафутбол

Павел Погребняк высказался об участии команд Winline Медиалиги в Фонбет Кубке России.

– Как сейчас оцениваете уровень Медиалиги?

– Если команды выступают в Кубке России, в профессиональном турнире под эгидой РФС, то, естественно, уровень Медиалиги достаточно высок.

– Это связано как-то с медиафутболом или от медиа только название?

– В моем понимании медиафутбол – это контент, какой-то пиар. Мы можем провести аналог с испанской медиалигой, где Жерар Пике создал свою медиалигу, и там ходит по 100 тысяч человек, поэтому желаю здесь возобновить эту историю.

Филимонов говорит, что не одобряет изменения в Медиалиге и появление команд в Кубке России.

– У Александра возраст уже такой, что, может быть, он в этом плане так категоричен, но он же играл в прошлом сезоне и блестяще выглядел. Думаю, мы и в новом сезоне его увидим.

– Как относитесь к увеличению команд Медиалиги в Кубке?

– Почему нет? У нас сейчас нехватка игр во внутреннем чемпионате, поэтому любая интеграция команд с МФЛ – только плюс. Я не знаю, насколько больше команд. Просто они должны соответствовать профессиональному статусу.

– По сути, сейчас играют футболисты уровня ФНЛ, ФНЛ-2 – это плохо?

– Было бы странно, если бы играли одни блогеры или люди, которые попадают через раз по мячу, поэтому это нужно смиксовать, чтобы это было красиво, интересно и зрелищно.

– Вы сейчас продолжаете играть в ЛФЛ, но почему не хотите играть в Медиалиге?

– Потому что мне нравится формат 8 на 8, я кайфую. Отыграл я свое в 11 на 11, – сказал Погребняк.

Погребняка пригласили в медиафутбольный клуб «БроукБойз». Павел пока не хочет играть в Медиалиге

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5 комментариев

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WelcomeBackPURE
Тут ясно одно, что без именитых ветеранов всем точно будет класть на киру, потапа и прочих абсолютных ноунеймов
+9
0
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Злобный Конь
Погребняк и сейчас бы клал за "Динамо" больше чем Захарян...
+2
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mancity111
А смысл тогда медиалиги? Есть второй дивизион
+2
-1
+1
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леннорыч-абрамович
Погребняк Паша 11 на 11 оте*ашил
Рост 187, а 8 на 8 параша
+4
-4
0
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buFFon
Ответ mancity111
А смысл тогда медиалиги? Есть второй дивизион
Тож так думаю. Лучше бы эту мфл с лфл объединили, 8×8 более смотрибельно было бы при их уровне..
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