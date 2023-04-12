Лакер: «Я в диалоге с 4-5 командами, все предлагают хорошие условия. Но я еще не ушел из «На Спорте»

Лакер высказался о ситуации в «На Спорте».

«Это самый жирный период, когда у тебя два крупных турнира подряд (МКС и МФЛ). Естественно, я думаю, об этом (чтобы вернуться в Москву) постоянно, плюс я могу сам приехать, что-то поснимать.

Я в диалоге с 4-5 командами, каждая предлагает хорошие условия. По сути, я еще игрок «На Спорте». Я никуда не уходил. А смысл? Я все равно сейчас оторван, поэтому я в чате команды, слежу.

На МФЛ-3 «На Спорте» не будет. Это абсолютно нормально и ожидаемо. Это было понятно месяцы назад. Но «На Спорте» не умирал, они будут жить. У меня есть четкое ощущение, что «На Спорте» не умрет как бренд, но сейчас просто тяжелый период глобальной перестройки, нужно все с нуля начинать.

Я со Львом Борисовичем (Соленовым, президентом « » – Sports.ru) на связи, в целом, он рассказывает, что происходит, у него нет ощущения, что кошмар, и на команду он не забил. Лев работает, мне кажется, «На Спорте» еще пошумит. Сейчас просто нужно паузу дать.

Всем, конечно, обидно, что так получилось. Я переходил из «Амкала» именно в «На Спорте», для меня это был самый интересный вариант для продолжения карьеры. Я возлагал большие надежды, в МФЛ-2, когда команда начала перестраиваться от негативного имиджа в положительный, во многом я принимал участие, помогал раскрывать пацанов на канале.

Для меня «На Спорте» – не просто бездушный проект, как многие считают, что туда приходят просто залутать денег. Для меня «На Спорте» – это моя частичка. Ко мне всегда было исключительно суперское отношение, я чувствовал, что реально нужен команде. Если я не буду в «На Спорте», я все равно буду продолжать помогать команде», – сказал экс-игрок «Амкала».