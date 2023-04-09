Главный судья и ведущий Media Basket Карельский: «Победитель заберет 3 млн и перстни, они выглядят очень красиво»

Главный судья и ведущий Лига Ставок Media Basket Яков Карельский высказался о турнире.

– Назови топовые команды.

– Топов на самом деле много, потому что команды усиливаются, началась серьезная гонка вооружений. Все поняла, что просто так прийти и выиграть деньги и перстни, не получится, поэтому добавляются сильные игроки, сильные медийные персонажи.

Мне нравятся Hoops, Sayonara Boys – они круто двигаются, у очень сильный состав, думаю, еще не все сказали, потому что у них было несколько поражений, но сезон длинный, они еще покажут. Reality – там три такие шпалы, а против них очень сложно сделать, и еще медийные игроки сильные.

– Следил за ?

– Я знаю, что происходило там по своей судейской части. Понятное дело, перед тем как стать здесь судьей и ведущим, я изучил моменты, я знаю, что там было очень жалко.

– Какую сумму заберет победитель?

– 3 миллиона и перстни, они выглядят очень красиво. Я готов свое обручальное кольцо обменять на него.

– Какие минусы турнира?

– Минусов никаких, есть некоторые ситуации, есть команды, которые пришли из футбола, которые чисто медийные, у всех разные цели, но сейчас есть команды, которые остаются в том же состоянии, в котором они пришли сюда: потусить, повеселиться, но даже они начинают относиться серьезно, а те, кто изначально приходили играть в баскетбол, рубятся с самого начала.

Дальше будет еще серьезнее. Мне нравится, что команды даже медийные игроки, они понимают, что здесь нельзя просто прийти и начать играть. Надо тренироваться, вникать, учить правила, технические базы.

– Что был за инцидент в матче с « »?

– Они обиделись на меня, что я принял решение, потому что согласно правилам FIBA – если команда выходит со скамейки в конфликтной ситуации, то считается по статье – драка, а все кто вышел – мы должны убрать, – сказал Яша 3х3 в интервью Sports.ru.