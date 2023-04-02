Мезенцев о целях в Media Basket: «Разумеется, если ты не хочешь победить, нафиг ты ввязался. Мы хотим заявить, что Pena в спорте и в контенте – серьезно и надолго»
Игрок Pena Team Сергей Мезенцев высказался о турнире Лига Ставок Media Basket.
– Как тебе игра с «Родиной Медиа»?
– Круто, разнесли. Я думаю, что эти душевные раны «Родина Медиа» будет еще долго излечивать. Мы их просто уничтожили. Там на самом деле много наших друзей играет.
Я из Pena – это не команда, это баскетбольная экипировка. Нас много, целый легион. Почти в каждой команде есть кто-то из Pena.
– За кем нужно следить из Pena Team?
– Кирилл Слепуха точно, он максимально вмещает все, что нужно. Модный, красивый, семейный, потрясающе говорит трэш-ток, его нужно снимать, когда он что-то говорит игрокам другой команды, плюс он популярный – снимался в «Каникулах в Мексике». Сейчас искупает грехи.
– Вы раньше следит за футбольной Медиалигой?
– Нет, вообще, а есть что-то другое кроме баскетбола? Не знаю, не уверен.
– Какие цели на сезон?
– Разумеется, если ты не хочешь победить, нафиг ты ввязался. Тут будет все довольно непредсказуемо. Мы хотим заявить, что есть Pena, что мы всем рады. Pena в спорте и в контенте – серьезно и надолго.
– Назови топ-3 команды.
– Не все команды играли, пока не могу сделать выводы. В Reality играет человек из НБA, думаю, у них есть шанс, – сказал популярный российский актер, режиссер и комик в интервью корреспонденту Sports.ru.
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