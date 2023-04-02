Мезенцев о целях в Media Basket: «Разумеется, если ты не хочешь победить, нафиг ты ввязался. Мы хотим заявить, что Pena в спорте и в контенте – серьезно и надолго»

Игрок Pena Team Сергей Мезенцев высказался о турнире .

– Как тебе игра с «Родиной Медиа»?

– Круто, разнесли. Я думаю, что эти душевные раны « » будет еще долго излечивать. Мы их просто уничтожили. Там на самом деле много наших друзей играет.

Я из Pena – это не команда, это баскетбольная экипировка. Нас много, целый легион. Почти в каждой команде есть кто-то из Pena.

– За кем нужно следить из Pena Team?

– Кирилл Слепуха точно, он максимально вмещает все, что нужно. Модный, красивый, семейный, потрясающе говорит трэш-ток, его нужно снимать, когда он что-то говорит игрокам другой команды, плюс он популярный – снимался в «Каникулах в Мексике». Сейчас искупает грехи.

– Вы раньше следит за футбольной Медиалигой?

– Нет, вообще, а есть что-то другое кроме баскетбола? Не знаю, не уверен.

– Какие цели на сезон?

– Разумеется, если ты не хочешь победить, нафиг ты ввязался. Тут будет все довольно непредсказуемо. Мы хотим заявить, что есть Pena, что мы всем рады. Pena в спорте и в контенте – серьезно и надолго.

– Назови топ-3 команды.

– Не все команды играли, пока не могу сделать выводы. В Reality играет человек из НБA, думаю, у них есть шанс, – сказал популярный российский актер, режиссер и комик в интервью корреспонденту Sports.ru.