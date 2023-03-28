Фил о Reality: «Футбольную команду мы замораживаем до осени»

Футбольный проект Reality поставлен на паузу.

Об этом объявил руководитель команды Фил Кострубов.

«До последнего тянул, решал вопрос, но, к сожалению, как бы мне ни хотелось, на этот сезон решить вопрос со спонсором не получилось!

Как бы мне ни было сложно и обидно, но мне придется вам сказать как есть, так как мы говорили, что будем честны!

Футбольную команду мы замораживаем до осени! Я не говорю, что все, Reality не будет, мы вернемся, вернемся сильнее, а сейчас надо поддержать наших ребят и по максимуму трудоустроить их!

Поэтому если у кого-то есть желание подписать наших игроков, я открыт к диалогу! Но мы не будем приостанавливать производство контента, так как впереди баскетбольный турнир, и, возможно, я буду делать различные обзоры и собирать студии, когда начнется футбол!

Нам всем нужна ваша поддержка и хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку и веру. Где-то хотел попросить прощения за то, что не оправдал ваши ожидания!

Всем мир! Продолжайте, пожалуйста, следить за нами», – написал руководитель Reality.