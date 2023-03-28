Фил о Reality: «Футбольную команду мы замораживаем до осени»

Теги Winline Медиалига Reality Филипп Кострубов Медиафутбол

Футбольный проект Reality поставлен на паузу.

Об этом объявил руководитель команды Фил Кострубов.

«До последнего тянул, решал вопрос, но, к сожалению, как бы мне ни хотелось, на этот сезон решить вопрос со спонсором не получилось!

Как бы мне ни было сложно и обидно, но мне придется вам сказать как есть, так как мы говорили, что будем честны!

Футбольную команду мы замораживаем до осени! Я не говорю, что все, Reality не будет, мы вернемся, вернемся сильнее, а сейчас надо поддержать наших ребят и по максимуму трудоустроить их!

Поэтому если у кого-то есть желание подписать наших игроков, я открыт к диалогу! Но мы не будем приостанавливать производство контента, так как впереди баскетбольный турнир, и, возможно, я буду делать различные обзоры и собирать студии, когда начнется футбол!

Нам всем нужна ваша поддержка и хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку и веру. Где-то хотел попросить прощения за то, что не оправдал ваши ожидания!

Всем мир! Продолжайте, пожалуйста, следить за нами», – написал руководитель Reality.

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