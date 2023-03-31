Игорь Звездин – главный тренер «БроукБойз»

Теги Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Игорь Звездин выиграл голосование и станет главным тренером «БроукБойз».

«Броуки» проводили голосование, чтобы определить главного тренера команды в клубном приложении. 

Звездин выиграл голосование в клубном приложении с результатом 52.7%.

Второе место в голосовании занял экс-тренер Basement Шамиль Курбанов (33,3%), третий – экс-тренер Reality Арам Айрапетян (13,9%).

В ближайшее время будет сформирован штаб, в который войдут тренер по физподготовке и аналитик.

Одним из помощников тренера станет Антон Шинкаренко.

Игорь Звездин уже был главным тренером «БроукБойз». С ним команда начала первый сезон Winline Медиалиги.

Опубликовал Илья Ковалев

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