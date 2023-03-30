Мура допустил, что вернется в Reality: «Возможно, к МФЛ-4 у клуба все будет нормально. Но сейчас мысли только о Fight Nights»

Теги «Мура» Святослав Мурадов Winline Медиалига Reality Fight Nights Медиафутбол

Защитник Мура прокомментировал переход из Reality в Fight Nights.

– Почему ты выбрал именно Fight Nights? – Главная причина – подбор хороших игроков. Fight Night давно и настойчиво пытались подписать меня – Что стало решающим фактором распада Reality? – Деньги, спонсоры. Это основная причина, это не секрет. Фил заморозил команду до осени. Возможно, к четвертому сезону МФЛ все будет нормально. – Команду реально будет возродить после такого перерыва? – Я думаю, все возможно. Возможно, и я окажусь там, если зайдет разговор – Не жалеешь, что в свое время перешел в «Амкал»? – Не могу сказать. Сейчас все мои мысли только о Fight Nights, только так – Ты тренировался с «Родиной Медиа». Почему там не срослось? – Это была просто тренировка. О переходе речи не было даже близко, – сказал защитник.

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