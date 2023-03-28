Матчи третьего сезона Winline МФЛ пройдут на стадионе «Москвич», вероятно

Третий сезон Winline МФЛ, вероятно, пройдет на стадионе «Москвич».

Об этом сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.

На стадионе два поля. Основное – с натуральным покрытием и с трибунами на 4200 мест. На нем будет проходить один матч игрового дня.

Стадион построен в 1960-х годах. С 2019 по 2022 гг. на стадионе прошла масштабная реконструкция.

Арена находится по адресу: Волгоградский проспект, вл. 46/15, метро «Текстильщики».

Фото: Стройкомплекс Москвы STROI.MOS.RU