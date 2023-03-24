«Крылья» и сборная Медиалиги сыграют по правилам медиафутбола: чистое время, тайм-ауты и серия буллиталити при ничьей

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) правила Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Игра между «Крыльями Советов» и сборной Медиалиги пройдет по медиафутбольным правилам.

В матче будет чистое игровое время. Во втором сезоне Winline МФЛ игры проводились в формате два тайма по 25 минут чистого времени.

По ходу игры команды смогут брать тайм-аут, а в случае ничьей предусмотрена так называемая серия буллиталити (смесь пенальти и буллитов).

Также команды поучаствуют в челленджах.

Матч на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре начнется в 18:00 по московскому времени.

Игра носит благотворительный характер: все вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение футболиста «Амкала» Никиты Финито, у которого был выявлен лейкоз.

10 комментариев

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Вадим Никитин
Ответ rarog
Буллиталити это чо, какой то вид итальянских пельменей?
Ноу криминалити
+1
0
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Shadow1882
Ответ Станнис Баратеон
Скорее как фаталити
С булимией
0
0
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Станнис Баратеон
Ответ rarog
Буллиталити это чо, какой то вид итальянских пельменей?
Скорее как фаталити
0
0
0
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Инженер Управляющий
Ответ Лёха Жданчик
Чистое время скоро ФИФА введет уже этот вопрос рассматривается...
инсайды ищи ФИФА от Лёхи подвезли
0
0
0
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Лёха Жданчик
Ответ B737NG
Кто всё это придумал - в рай уже не попадёт)
Чистое время скоро ФИФА введет уже этот вопрос рассматривается...
+2
0
+2
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Максим Максюша
Ответ B737NG
Кто всё это придумал - в рай уже не попадёт)
Как же душно
+3
-2
+1
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B737NG
Кто всё это придумал - в рай уже не попадёт)
+2
-2
0
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B737NG
Ответ rarog
Буллиталити это чо, какой то вид итальянских пельменей?
Или пасты)
0
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rarog
Буллиталити это чо, какой то вид итальянских пельменей?
+7
-1
+6
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damondiamond
чё?
+5
-1
+4
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