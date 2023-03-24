«Крылья» и сборная Медиалиги сыграют по правилам медиафутбола: чистое время, тайм-ауты и серия буллиталити при ничьей
Игра между «Крыльями Советов» и сборной Медиалиги пройдет по медиафутбольным правилам.
В матче будет чистое игровое время. Во втором сезоне Winline МФЛ игры проводились в формате два тайма по 25 минут чистого времени.
По ходу игры команды смогут брать тайм-аут, а в случае ничьей предусмотрена так называемая серия буллиталити (смесь пенальти и буллитов).
Также команды поучаствуют в челленджах.
Матч на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре начнется в 18:00 по московскому времени.
Игра носит благотворительный характер: все вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение футболиста «Амкала» Никиты Финито, у которого был выявлен лейкоз.
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