«Крылья» и сборная Медиалиги сыграют по правилам медиафутбола: чистое время, тайм-ауты и серия буллиталити при ничьей

Игра между «Крыльями Советов» и сборной Медиалиги пройдет по медиафутбольным правилам.

В матче будет чистое игровое время. Во втором сезоне Winline МФЛ игры проводились в формате два тайма по 25 минут чистого времени.

По ходу игры команды смогут брать тайм-аут, а в случае ничьей предусмотрена так называемая серия буллиталити (смесь пенальти и буллитов).

Также команды поучаствуют в челленджах.

Матч на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре начнется в 18:00 по московскому времени.

Игра носит благотворительный характер: все вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение футболиста « » Никиты Финито, у которого был выявлен лейкоз.