Прокоп пропустит матч с «Крыльями», скорее всего. Он травмировался на предыгровой тренировке

Участие Прокопа в матче с «Крыльями Советов» под вопросом.

Полузащитник « », который сегодня должен был сыграть в Самаре за сборную , получил повреждение на тренировке. Об этом написал Герман Эль Класико.

Сам 20-летний хавбек также сообщил, что, скорее всего, не выйдет на поле. Игрок выложил кадр, на котором он сидит на газоне, и подписал его двумя эмодзи 🔄 🥲.

Благотворительный матч « » – сборная Медиалиги состоится сегодня, 24 марта. Начало – в 18:00 по московскому времени.

У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)