Прокоп пропустит матч с «Крыльями», скорее всего. Он травмировался на предыгровой тренировке

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Амкал Winline Медиалига Прокоп Сборная Медиалиги Медиафутбол

Участие Прокопа в матче с «Крыльями Советов» под вопросом.

Полузащитник «Амкала», который сегодня должен был сыграть в Самаре за сборную Winline Медиалиги, получил повреждение на тренировке. Об этом написал Герман Эль Класико.

Сам 20-летний хавбек также сообщил, что, скорее всего, не выйдет на поле. Игрок выложил кадр, на котором он сидит на газоне, и подписал его двумя эмодзи 🔄 🥲.

Благотворительный матч «Крылья Советов» – сборная Медиалиги состоится сегодня, 24 марта. Начало – в 18:00 по московскому времени.

У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)

6 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ WelcomeBackPURE
Новость типа такой: Леха из третьего подъезда сегодня не выйдет во двор мяч поминать
Обидно вообще то
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prus_3
здецтва за крашеного амкалца
пишите чаще
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Andrey Kutashov
а куда пойдут деньги от билетов ? в чем благотворительность матча ?
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KeriLLo
Очень жаль, держите в курсе
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+1
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WelcomeBackPURE
Новость типа такой: Леха из третьего подъезда сегодня не выйдет во двор мяч поминать
+14
-2
+12
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Winbreaker
Кринж конечно…
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