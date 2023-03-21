Тигиев о бое-реванше с Олегом Майами: «Я 100% хочу. Там уже будет другой Жорик»

Георгий Тигиев хочет бой-реванш с Олегом Майами.

– Ты хочешь реванш с Майами?

– Я 100% хочу, да. Но там уже будет другой Жорик.

Но, опять же, у меня нет сейчас ненависти. Да, Олежка выиграл, Олежка – молодец.

Я не буду говорить, что было, и так далее. Я признаю, что он выиграл, естественно.

Если удастся, на конец года договоримся.

– А это реально?

– Я надеюсь, что да. Я слышал, что он не хочет. Он и тогда еще говорил, что ему это не надо.

Но я очень хочу. Просто так. Спортивный интерес. И на этот раз я по-другому подойду к этому.

– С его стороны – чисто вопрос денег?

– Ну я думаю, что да.

– А ты за сколько выйдешь? В прошлый раз говорили, что ты вышел за гонорар около 300 тысяч.

– Ну, не около, а 300, да. Не знаю, опять же, будем обговаривать это.

– Если кто-то захочет организовать ваш бой, то ты в деле?

– Да, – сказал защитник «БроукБойз».

В декабре 2022-го состоялся бой между Майами и Тигиевым, в котором победил Олег.