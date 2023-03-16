Hardcore хотел привезти Ибрагимовича на 3-й сезон Медиалиги, но в итоге снялся с турнира

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Hardcore FC Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Команда промоушена Hardcore Fighting Championship хотела привезти Златана Ибрагимовича на МФЛ-3.

Однако сегодня стало известно, кто клуб не сыграет в третьем сезоне Медиалиги и сосредоточится на подготовке к следующему розыгрышу турнира.

«Hardcore официально минус. Это решение руководства команды, в первую очередь. Они во всеуслышание не заявляли, но у них были пару человек, приезд которых, мягко говоря, удивил бы всех нас. 

Например, Златан Ибрагимович. Просто Hardcore – это бренд, который не может позволить себе заявить, что приедет Златан, а он не приедет. Быть балаболами они не хотят. Был самоотвод с глубоким убеждением, что осенью мы увидим ту заявку, которую они представят в полной красе. 

Я только двумя руками за, чтобы осенью у нас появился долгожданный Hardcore в том исполнении, в которым мы скажем: как круто, что есть такая команда», – сказал Николай Осипов, президент Winline Медиалиги.

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8 комментариев

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Abid_88
Разве действующий футболист профессионального клуба и сборной может принимать участие в таких матчах?
Я думал это запрещено контрактом , присутствует риск получить травму .
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yurvedaqqa
Златан тормооозни
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EVERGREEN
Ответ Плотников Семен
Эахахахахахаах, златан к ним приедет, смешные какие))))
У наааааааас победитель!!!! 15 рублей и 90 копеек уходят Семёну Плотникову, за самый искромётный комментарий к разделу "медиалига"
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whereissuso
Златана кто-то цитировал в разговоре с Анчелотти, мол, за тобой, Карло, я поеду куда угодно, кроме России. Вряд ли с тех по его взгляды сильно изменились в лучшую сторону.
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ВладимирНеПутин
Даже если и приедет, то что в этом такого? Если деньги есть, то привезти можно кого угодно.
+1
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+1
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Артём Никулин
Я хотел привезти на 8 марта Скарлетт Йохансон, но стало лень тратиться на цветы
+37
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+37
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TaR
Златан им устроил Хардкор и команда развалилась))))
+9
0
+9
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Плотников Семен
Эахахахахахаах, златан к ним приедет, смешные какие))))
+22
0
+22
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