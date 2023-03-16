Hardcore хотел привезти Ибрагимовича на 3-й сезон Медиалиги, но в итоге снялся с турнира

Команда промоушена Hardcore Fighting Championship хотела привезти Златана Ибрагимовича на МФЛ-3.

Однако сегодня стало известно, кто клуб не сыграет в третьем сезоне Медиалиги и сосредоточится на подготовке к следующему розыгрышу турнира.

«Hardcore официально минус. Это решение руководства команды, в первую очередь. Они во всеуслышание не заявляли, но у них были пару человек, приезд которых, мягко говоря, удивил бы всех нас.

Например, Златан Ибрагимович. Просто Hardcore – это бренд, который не может позволить себе заявить, что приедет Златан, а он не приедет. Быть балаболами они не хотят. Был самоотвод с глубоким убеждением, что осенью мы увидим ту заявку, которую они представят в полной красе.

Я только двумя руками за, чтобы осенью у нас появился долгожданный Hardcore в том исполнении, в которым мы скажем: как круто, что есть такая команда», – сказал Николай Осипов, президент Winline Медиалиги.