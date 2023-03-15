Медийный «Сахалинец» анонсировал матч с «Броуками»
Медийный «Сахалинец» сыграет товарищеский матч с «БроукБойз».
Игра состоится 22 марта в 12:30 в «Лужниках» на 7-м тренировочном поле.
«Сахалинец Медиа» – медийная команда «Сахалинца», выступающего во Второй лиге, и участник третьего сезона Winline Медиалиги. Его создатель – блогер-миллионник Михаил Литвин.
Ранее медийный «Сахалинец» анонсировал товарищескую игру с «Титаном». Она состоится 25 марта в 14:00 в «Лужниках» на 7-м тренировочном поле.
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