Медийный «Сахалинец» анонсировал матч с «Броуками»

Медийный «Сахалинец» сыграет товарищеский матч с « ».

Игра состоится 22 марта в 12:30 в «Лужниках» на 7-м тренировочном поле.

«Сахалинец Медиа» – медийная команда «Сахалинца», выступающего во Второй лиге, и участник третьего сезона . Его создатель – блогер-миллионник Михаил Литвин.

Ранее медийный «Сахалинец» анонсировал товарищескую игру с « ». Она состоится 25 марта в 14:00 в «Лужниках» на 7-м тренировочном поле.