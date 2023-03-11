«Амкал» прилетел в Казахстан. Алишер Рахимов не может преодолеть границу из-за проблем с документами

Теги Амкал Winline Медиалига SD Family Алишер Рахимов Медиафутбол

Алишер Рахимов не может преодолеть границу Казахстана из-за проблем с документами.

Об этом сообщил руководитель «Амкала» Герман Эль Класико.

«Мы прилетели в Казахстан, но Алишера из-за проблем с документами не пускают. Есть большая вероятность, что его отправят обратно.

Нас к нему не пускают, но мы на связи через телефон.

Когда будут подробности или новые новости – сообщим», – написал Герман.

«Амкал» прилетел в Алматы, чтобы сыграть товарищеский матч с SD Family. Игра пройдет 12 марта. Начало в 13:00 (мск) / 16:00 (аст). 

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