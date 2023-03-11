Рахимов отправился в Москву. Его не пропустили на казахстанской таможне из-за проблем с документами

Теги Алишер Рахимов Амкал SD Family Медиафутбол

Алишера Рахимова не пропустили на казахстанской таможне. Он улетел в Россию. 

«Ну что, ребятушки! Не получилось пересечь границу Казахстана.

Летим обратно домой, но это еще не конец. Всех обнял», – написал полузащитник «Амкала».

«Амкал» прилетел в Алматы, чтобы сыграть товарищеский матч с SD Family. Игра пройдет 12 марта. Начало в 13:00 (мск) / 16:00 (аст). 

«Амкал» прилетел в Казахстан. Алишер Рахимов не может преодолеть границу из-за проблем с документами

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1 комментарий

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Алар
Очень много Рахимовых, не разобраться сразу))
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