«Не получится заявить Сашу Емельяненко, а на поле выпустить Васю Иванова». Осипов об ужесточении регламента МФЛ

рассказал, что в третьем сезоне будет более строгий заявочный регламент.

Президент МФЛ поднял эту тему, рассуждая о возможном появлении в лиге новых команд из разных регионов России.

«На осень (четвертый сезон) готовится принципиально новый формат. Я думаю, подать заявку смогут все желающие.

Но, очень важно, это должны быть команды с внятным и понятным контентом, а также с подходящим под регламент составом.

Здесь не получится, что мы внесем в заявку Сашу Емельяненко, а на поле выйдет Вася Иванов. Так это не работает. С этого сезона абсолютно понятная история по регламенту.

Поэтому если команда из Волгограда пишет, что у них 20 тиктокеров и блогеров в заявке, значит, они будут и на поле.

Если два этих условия будут соблюдены, шанс проявить себя осенью будет у всех», – сказал глава Медиалиги.