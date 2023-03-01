Отар Кушанашвили назначен на пост директора по медиа в «Родине Медиа»
Отар Кушанашвили назначен на должность медиадиректора в «Родине Медиа».
Один из основателей «Родины Медиа» Текила, именно он отвечал за медиасоставляющую клуба, уехал в Аргентину.
Второй президент Дмитрий Тарасов пригласил в команду Отара Кушанашвили.
Популярный грузинский и российский журналист, репортер, телеведущий займет место главного директора по медиа.
Тарасов: «Нам нужен человек – мотиватор, медийный директор, чтобы помогать игрокам раскрываться».
Отар: «Я пришел к вам на помощь! Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что я именно тот человек, который вам нужен!»
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