Отар Кушанашвили назначен на пост директора по медиа в «Родине Медиа»

Отар Кушанашвили назначен на должность медиадиректора в «Родине Медиа».

Один из основателей «Родины Медиа» Текила, именно он отвечал за медиасоставляющую клуба, уехал в Аргентину.

Второй президент Дмитрий Тарасов пригласил в команду Отара Кушанашвили.

Популярный грузинский и российский журналист, репортер, телеведущий займет место главного директора по медиа.

Тарасов: «Нам нужен человек – мотиватор, медийный директор, чтобы помогать игрокам раскрываться».

Отар: «Я пришел к вам на помощь! Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что я именно тот человек, который вам нужен!»