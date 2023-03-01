Отар Кушанашвили назначен на пост директора по медиа в «Родине Медиа»

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Отар Кушанашвили назначен на должность медиадиректора в «Родине Медиа».

Один из основателей «Родины Медиа» Текила, именно он отвечал за медиасоставляющую клуба, уехал в Аргентину.

Второй президент Дмитрий Тарасов пригласил в команду Отара Кушанашвили.

Популярный грузинский и российский журналист, репортер, телеведущий займет место главного директора по медиа.

Тарасов: «Нам нужен человек – мотиватор, медийный директор, чтобы помогать игрокам раскрываться».

Отар: «Я пришел к вам на помощь! Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что я именно тот человек, который вам нужен!»

 

 

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4 комментария

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avcgloronalduMU
многие уехали в Аргентину, там бум рождаемости будет
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Сергей Орлов
Блестяще! (На самом деле нет, Отарик больше 25 лет повторяет одно и то же)
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Данил
Отарик даст жаришку.
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0
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Barsa! bolshe chem klub
🤡
+1
-1
0
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