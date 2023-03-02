Райзену сняли гипс. Он сломал палец в драке с Некитом 2Drots

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Президенту «БроукБойз» Райзену сняли гипс спустя месяц после драки с президентом 2Drots Некитом.

«Снял гипс, сказали рукой можно будет через 4 месяца бокс тренировать, но, походу, четырех месяцев у меня не будет, поэтому я теперь левша. 

Кость нормально срослась, операция не нужна, ротация пальца минимально изменилась. YOLO», – написал Райзен.

Райзен показал снимок кисти после драки с Некитом: «Сломал»

Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры

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