Райзену сняли гипс. Он сломал палец в драке с Некитом 2Drots
Президенту «БроукБойз» Райзену сняли гипс спустя месяц после драки с президентом 2Drots Некитом.
«Снял гипс, сказали рукой можно будет через 4 месяца бокс тренировать, но, походу, четырех месяцев у меня не будет, поэтому я теперь левша.
Кость нормально срослась, операция не нужна, ротация пальца минимально изменилась. YOLO», – написал Райзен.
Райзен показал снимок кисти после драки с Некитом: «Сломал»
Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры
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