Багдасар о несостоявшемся переходе в «БроукБойз»: «Я не понял, кто кому врет?»

Багдасар высказался о несостоявшемся переходе в «БроукБойз».

– Ты расстроился, что не попал в «Броуки»?

– Я мува не понял. Райзен сказал, что после Нового года позвонит, свяжется по условиям. Потом сказал, что ждет, пока второго тренера найдут. Потом они взяли только Хачатуряна (советник руководителей «БроукБойз» по трансферным вопросам, – прим. Sports).

В итоге тишина, два дня до конца заявки в Казахстан (1XBET MFL, – прим. Sports). Райзен говорит, что Хачатурян против, он состав делает.

Через неделю пост у Влажного (телеграм-канал «Влажный футбол», – прим. Sports) выходит, где Хачатурян говорит, что с ним даже мой трансфер не обсуждали.

Я не понял, кто кому врет? Зачем? Просто скажи – да, да, нет, нет. Что, детский сад? Я тоже у моря погоды сижу, жду. В Казахстан хотел тоже поехать, – сказал Багдасар.

Вот втором сезоне Winline Медиалиги Багдасар играл за Fight Nights. На данный момент Багдасар находится в поиске новой команды.