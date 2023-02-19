«Звезды Pari Лиги F» – второй финалист ALL STARS GAMES PARI Лиги F

Теги Шамиль Курбанов Василий Маврин Pari Лига F Медиафутбол

«Звезды Pari Лиги F» обыграли во втором полуфинале ALL STARS GAMES PARI Лиги F «ВГИК» (2:1).

В первом тайме счет открыл Никита Демин, ответный мяч на счету капитана «ВГИКа» Марка Кукояки, который активировал карточку  «Преступление и наказание». Она позволяет пробить пенальти, но после этого команда в течение нескольких минут играет в меньшинстве.

Решающий гол тоже был забит после активации карточек. «Звезды Pari Лиги F» взяли карточку «Хоккей в помощь». Василий Маврин реализовал буллит, но «ВГИК» взял карточку, которая требует перебить стандарт. 

Маврин пошел бить второй буллит, но его сбил вратарь, за что был удален, а в ворота «ВГИКа» назначили пенальти. Шамиль Курбанов реализовал 11-метровый и принес победу своей команде.

В финале «Звезды Pari Лиги F» сыграют с «Дружиной».

«ВГИК» сыграет в матче за 3-е место с «Матч ТВ».

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