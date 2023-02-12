«Видимо, вся голова у него забита просчетом цифр». Сибскана – об игре Кутуза в финале 1XBET MFL

Сибскана прокомментировал игру Кутуза в финале 1XBET MFL.

«Кутуз вышел весь вяленый, особо не боролся, еще и запорол крутейший момент – в пустые ворота не попал. Вот это да.

Видимо, вся голова у него забита просчетом цифр при сравнивании контрактов от «дротов» и команды «Алюминиум» или «Золотиниум», ну какая-то команда новая создается (Сибскана имел ввиду «Титан» – прим. Sports)», – сказал капитан «Амкала».

В финале 2Drots обыграли Fight Nights (1:1, 5:3 – по пенальти).

Форвард 2Drots Кутуз в настоящий момент выбирает, где ему продолжить карьеру – в 2Drots или в «Титане», за который он играет в ЛФЛ, однако, теперь клуб собирается тоже выступать в медиафутболе.