«БроукБойз» и One Game закроют групповой турнир 1XBET MFL
«БроукБойз» и One Game сыграют в заключительном матче 1XBET MFL в Астане.
«Броуки» – второые, у команды 3 очка. Столько же у «Спарты», которая идет третьей из-за худшей разницы мячей.
One Game на последнем мест. У команды два поражения, но одно очко они получили, победив в челлендже. Благодаря этому баллу команда сохраняет шансы на плей-офф.
5 февраля, воскресенье
«БроукБойз» – One Game – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
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