«БроукБойз» и One Game закроют групповой турнир 1XBET MFL

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«БроукБойз» и One Game сыграют в заключительном матче 1XBET MFL в Астане.

«Броуки» – второые, у команды 3 очка. Столько же у «Спарты», которая идет третьей из-за худшей разницы мячей.

One Game на последнем мест. У команды два поражения, но одно очко они получили, победив в челлендже. Благодаря этому баллу команда сохраняет шансы на плей-офф.

5 февраля, воскресенье

«БроукБойз» – One Game – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

1 комментарий

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Плотников Семен
Поправьте, у вас написано второые, и ещё «на последнем мест» тоже.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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