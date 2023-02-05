«БроукБойз» и One Game закроют групповой турнир 1XBET MFL

«БроукБойз» и One Game сыграют в заключительном матче 1XBET MFL в Астане.

«Броуки» – второые, у команды 3 очка. Столько же у «Спарты», которая идет третьей из-за худшей разницы мячей.

One Game на последнем мест. У команды два поражения, но одно очко они получили, победив в челлендже. Благодаря этому баллу команда сохраняет шансы на плей-офф.

5 февраля, воскресенье

«БроукБойз» – One Game – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское