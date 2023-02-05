2Drots и Fight Nights выиграли свои группы с 9 очками: итоги группового этапа 1XBET MFL

Завершился групповой раунд турнира 1XBET Media Football League.

Победителем группы A стали 2Drots, набравшие 9 очков в 3 матчах.

Со второго места в плей-офф вышел – 6 очков. Завершили выступление на турнире Top Team (4 балла) и Konoha (0 баллов).

В группе B с 1-го места в полуфинал вышли , которые набрали 9 очков.

Второе место заняли « » (6 очков), третье – «Спарта» (3 очка), а One Game финишировал на последнем месте (1 очко).