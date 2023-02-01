Абикен больше не сыграет в Winline Медиалиге – он возвращается в профессиональный футбол. Ему сократили срок наказания за нарушение антидопинговых правил
Нападающий SD Family Айбол Абикен больше не сыграет в Winline Медиалиге.
«Айбол Абикен больше не сыграет на МФЛ.
В связи с тем, что Айболу сократили срок дисквалификации, он решил не рисковать и планомерно готовиться к возвращению в большой футбол.
Хочется только пожелать ему удачи и надеюсь, уже в следующем году мы вновь увидим Айбола в футболке национальной сборной», – сообщил голкипер SD Богдан Грушевский.
Напомним, в начале мая 2022-го стало известно, что Абикен сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов. В допинг-пробе был обнаружен милдронат. В итоге Айбол получил четыре года дисквалификации.
Однако в конце января 2023 года УЕФА вдвое сократил срок наказания – вместо четырех лет он будет два года вне профессионального футбола.
«Учитывая, что Абикен почти год дисквалификации уже отбыл, велика вероятность, что мы сможем увидеть его на поле в сезоне-2024», – пишет канал «Спорт Радар».
Сейчас SD принимает участие на турнире 1XBET Media Football League в Казахстане.
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