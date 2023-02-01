Абикен больше не сыграет в Winline Медиалиге – он возвращается в профессиональный футбол. Ему сократили срок наказания за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг Айбол Абикен Winline Медиалига SD Family Богдан Грушевский 1XBET Media Football League Медиафутбол

Нападающий SD Family Айбол Абикен больше не сыграет в Winline Медиалиге.

«Айбол Абикен больше не сыграет на МФЛ.

В связи с тем, что Айболу сократили срок дисквалификации, он решил не рисковать и планомерно готовиться к возвращению в большой футбол.

Хочется только пожелать ему удачи и надеюсь, уже в следующем году мы вновь увидим Айбола в футболке национальной сборной», – сообщил голкипер SD Богдан Грушевский.

Напомним, в начале мая 2022-го стало известно, что Абикен сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов. В допинг-пробе был обнаружен милдронат. В итоге Айбол получил четыре года дисквалификации. 

Однако в конце января 2023 года УЕФА вдвое сократил срок наказания – вместо четырех лет он будет два года вне профессионального футбола.

«Учитывая, что Абикен почти год дисквалификации уже отбыл, велика вероятность, что мы сможем увидеть его на поле в сезоне-2024», – пишет канал «Спорт Радар».

Сейчас SD принимает участие на турнире 1XBET Media Football League в Казахстане.

Расписание 3-го тура 1XBET MFL.

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1 комментарий

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Виталий Желтоусов
А кто это вообще такой?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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