Абикен больше не сыграет в Winline Медиалиге – он возвращается в профессиональный футбол. Ему сократили срок наказания за нарушение антидопинговых правил

Нападающий SD Family Айбол Абикен больше не сыграет в .

«Айбол Абикен больше не сыграет на МФЛ.

В связи с тем, что Айболу сократили срок дисквалификации, он решил не рисковать и планомерно готовиться к возвращению в большой футбол.

Хочется только пожелать ему удачи и надеюсь, уже в следующем году мы вновь увидим Айбола в футболке национальной сборной», – сообщил голкипер SD Богдан Грушевский.

Напомним, в начале мая 2022-го стало известно, что Абикен сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов. В допинг-пробе был обнаружен милдронат. В итоге Айбол получил четыре года дисквалификации.

Однако в конце января 2023 года УЕФА вдвое сократил срок наказания – вместо четырех лет он будет два года вне профессионального футбола.

«Учитывая, что Абикен почти год дисквалификации уже отбыл, велика вероятность, что мы сможем увидеть его на поле в сезоне-2024», – пишет канал «Спорт Радар».

Сейчас SD принимает участие на турнире 1XBET Media Football League в Казахстане.

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