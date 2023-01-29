Нечай: «Гаджиев не только забивает, он еще и бьется на поле. А «Броуки» валяются»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Нечай БроукБойз Fight Nights 1XBET Media Football League Медиафутбол

Нечай отметил игровой характер Камила Гаджиева.

Основатель Fight Nights забил победный гол в матче против «БроукБойз» на турнире 1XBET Media Football League (3:2).

Нечай выложил короткий повтор одного из эпизодов, когда 44-летний Гаджиев после стыка в центре поля сразу поднялся и продолжил игру, а его соперник в это время остался сидеть на газоне.

«Гаджиев не только забивает, он еще и бьется на поле. А «Броуки» валяются», – написал Нечай.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zakal
Ответ Leha Bazanov
Кто-то напишет «кто это?!» А я почему-то знаю их. Нечай классный тип, смотрел раньше его ролики. Хватит уже хейтить медеалигу, чем она всем мешает !?
Своей агрессивной рекламой
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leha Bazanov
Кто-то напишет «кто это?!» А я почему-то знаю их. Нечай классный тип, смотрел раньше его ролики. Хватит уже хейтить медеалигу, чем она всем мешает !?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий