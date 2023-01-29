Нечай: «Гаджиев не только забивает, он еще и бьется на поле. А «Броуки» валяются»

Нечай отметил игровой характер .

Основатель Fight Nights забил победный гол в матче против «БроукБойз» на турнире 1XBET Media Football League (3:2).

Нечай выложил короткий повтор одного из эпизодов, когда 44-летний Гаджиев после стыка в центре поля сразу поднялся и продолжил игру, а его соперник в это время остался сидеть на газоне.

«Гаджиев не только забивает, он еще и бьется на поле. А « » валяются», – написал Нечай.