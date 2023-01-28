Тигиев о поражении от Олега Майами: «Я не считаю, что он сильнее меня. Я сам виноват, мне ###### как стыдно»

прокомментировал поражение от Олега Майами.

Бывший игрок « » в декабре проиграл в поединке после трех раундов решением судей.

«Мне ###### как стыдно. Мне ребята пишут: «Это нельзя так оставлять, давай реванш, подготовься. Проиграл ты, а стыдно нам».

Я видел видео, где Олежка говорит: «Я доказал, поставил на место». Конечно, я не считаю, что он сильнее меня. Но он уже не хочет реванша.

Я сам виноват. Слишком безответственно подошел», – сказал защитник « ».

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