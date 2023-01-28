Тигиев о поражении от Олега Майами: «Я не считаю, что он сильнее меня. Я сам виноват, мне ###### как стыдно»

Теги Георгий Тигиев брань Наше Дело Поп ММА Winline Медиалига БроукБойз На Спорте Олег Майами Медиафутбол

Георгий Тигиев прокомментировал поражение от Олега Майами.

Бывший игрок «Спартака» в декабре проиграл в поединке после трех раундов решением судей.

«Мне ###### как стыдно. Мне ребята пишут: «Это нельзя так оставлять, давай реванш, подготовься. Проиграл ты, а стыдно нам».

Я видел видео, где Олежка говорит: «Я доказал, поставил на место». Конечно, я не считаю, что он сильнее меня. Но он уже не хочет реванша.

Я сам виноват. Слишком безответственно подошел», – сказал защитник «БроукБойз».

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13 комментариев

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Кеды и бутса
Этот вид спорта тоже не подошёл Георгию... Может шахматы попробовать?
+4
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Константин Кв
Таких футбольных новостей, даже мы не заслужили!
+1
0
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Максим Черкашин
Олен Майами, Степан Флорида.😎
+1
0
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SuperStarrrr
Кто постит цитаты этого эмбицила
+1
0
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Сергей Анохин
Вы задрали добавлять тег Спартака там, где им и не пахнет - сделали отдельные новости про медиалигу, пусть там и находится всё. Тут засирать не надо
+3
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+2
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.ru
даже не знаю о чём речь... но если бывший игрок Спартака кому то проиграл... это не новость
+1
-3
-2
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Korney
Кто эти люди?!и зачем такое в новостях про футбол?
+7
0
+7
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Милчик
Спортс лишь показывает, что ниша пуста и такое дно под названием спортсру можно легко обойти
+14
-1
+13
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Милчик
Ответ Юрий Кечко
«Мне ребята пишут , давай подготовимся , встретим его толпой , а то нам стыдно «
Комментарий скрыт
+2
-15
-13
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Igor Shalamov
Зато как вые бы вался. Рад, что Майами наказал болтуна
+1
-5
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санчос пономоревский
Че это за х**ня?
+39
-1
+38
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Юрий Кечко
«Мне ребята пишут , давай подготовимся , встретим его толпой , а то нам стыдно «
+12
-3
+9
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dp2905
Да что за новости вообще
+53
0
+53
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