Hardcore FC запустил реалити для отбора в футбольную команду

Новый участник Winline Медиалиги Hardcore FC начал отбор в команду.

«Дорогие друзья! Вы все этого долго ждали. И наконец-то мы можем об этом сообщить – Hardcore Media врывается в футбол!

Мы идем в Медиалигу и создаем самую мощную и сильную команду в истории МФЛ!

Громкие имена, захватывающие матчи и масса топового контента – это все про нас!

#ЛюдиХардкора, но мы не забываем про вас!

Мы проводим футбольное реалити, где каждый из вас может стать участником самой крутой команды FC Hardcore!

Получи уникальную возможность стать игроком футбольной команды Hardcore и подписать контракт», – говорится в сообщении промоушена.

Заполнить анкету можно на сайте организации.