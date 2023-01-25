Hardcore FC запустил реалити для отбора в футбольную команду

Теги Hardcore FC Анатолий Сульянов Winline Медиалига Медиафутбол

Новый участник Winline Медиалиги Hardcore FC начал отбор в команду.

«Дорогие друзья! Вы все этого долго ждали. И наконец-то мы можем об этом сообщить – Hardcore Media врывается в футбол!

Мы идем в Медиалигу и создаем самую мощную и сильную команду в истории МФЛ!

Громкие имена, захватывающие матчи и масса топового контента – это все про нас!

#ЛюдиХардкора, но мы не забываем про вас!

Мы проводим футбольное реалити, где каждый из вас может стать участником самой крутой команды FC Hardcore!

Получи уникальную возможность стать игроком футбольной команды Hardcore и подписать контракт», – говорится в сообщении промоушена.

Заполнить анкету можно на сайте организации.

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1 комментарий

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prosto 737
Что ни говори, а "лысый" бизнес делать умеет..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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