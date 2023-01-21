Самый популярный медиафутбольный клуб Кыргызстана сыграет с Konoha на 1XBET MFL в Астане

Top Team и Konoha сойдутся на 1XBET Media Football League в Астане.

Top Team – самый популярный медийный клуб Кыргызстана. В состав входят известные в стране актеры, блогеры, певцы и другие медийные личности.

Konoha – команда тиктокеров из Казахстана с огромным количеством популярных личностей.

Матч состоится на стадионе «Астана Арена».

21 января, суббота

Top Team – Konoha – 17:00

Расписание 1-го тура

Примечание: время начала матча московское