Самый популярный медиафутбольный клуб Кыргызстана сыграет с Konoha на 1XBET MFL в Астане
Top Team и Konoha сойдутся на 1XBET Media Football League в Астане.
Top Team – самый популярный медийный клуб Кыргызстана. В состав входят известные в стране актеры, блогеры, певцы и другие медийные личности.
Konoha – команда тиктокеров из Казахстана с огромным количеством популярных личностей.
Матч состоится на стадионе «Астана Арена».
21 января, суббота
Top Team – Konoha – 17:00
Примечание: время начала матча московское
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