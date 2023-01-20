Новичок 2Drots Рахмани пропустит турнир в Казахстане. У него нет визы

Босс 2Drots Жека рассказал, почему Адель Рахмани не полетит с командой на турнир в Казахстан.

– Вопрос по Аделю. Я так понимаю, он перешел, но не летит с вами в Казахстан.

– Да, к сожалению, у него нет визы, в Казахстан тяжело сейчас ее получить. Для получения визы нужно время, чтобы прошло недели две.

Мы связались Филом [Кострубовым], нормально пообщались, остались в хороших отношениях. Будем договариваться по трансферам.

Я с созвонился, он говорит, что было бы прикольно, если бы мы им какого-нибудь игрока отдали. Но тут непонятно кого. У нас нет игроков, которых мы готовы отпускать прямо сейчас.

Если Яроша они хотят взять, то можно попробовать Яроша, тоже неплохой вариант, – сказал Жека.