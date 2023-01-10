Антон Миранчук о медиафутболистах: «Нет смысла говорить про уровень»

Теги Локомотив премьер-лига Россия «Гудай» Денис Гудаев Георгий Джикия Алексей Сутормин Арби Межиев Антон Миранчук Никита Чернов Антон Зиньковский Winline Медиалига Алекс Стиль Дмитрий Сычев Медиафутбол

Антон Миранчук ответил на вопрос об уровне медиафутболистов.

– Ты играл в отпуске в футбол с медиафутболистами. Как тебе их уровень? 

– Ну слушай, мы часто собираемся после сезона. Мне кажется, это чисто для веселья и для поддержания формы. Про уровень, я не знаю, нет смысла говорить про уровень.

– Там есть пацаны, которые могли бы теоретически играть в РПЛ, просто не повезло?

– Я думаю, что да, – сказал полузащитник «Локомотива».

Напоминаем, что в конце декабря Алекс Стиль, Гудай, Дмитрий Сычев, Арби сыграли в футбол с Антоном Миранчуком, Зиньковским, Черновым, Суторминым и Джикией.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назаров Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Урыл )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AloneInTheDark
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
– Там есть пацаны, которые могли бы теоретически играть в РПЛ, просто не повезло?

Садыгову не повезло, например)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Давид Agabekyan
Так про любую страну сказать можно. Как истории физрука, что было бы если бы не травма. У нас полстраны Гены Букины
Посмотри статью про Ланс. Часто такие игроки недооценены без протекции крупных агентов с юности, многие из них ничуть не хуже Коль Рассказовых. Просто в Европе меньше ярко выраженной коррупции.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл Голивец
Уровень там может быть и не дно. Но это реалии нашей страны. Из-за этой лиги и дурдома в бюджетных клубах втордива мы потеряем тех, кто мог бы стать следующим Сычевым/Каштановым.
Так про любую страну сказать можно. Как истории физрука, что было бы если бы не травма. У нас полстраны Гены Букины
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уровень там может быть и не дно. Но это реалии нашей страны. Из-за этой лиги и дурдома в бюджетных клубах втордива мы потеряем тех, кто мог бы стать следующим Сычевым/Каштановым.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий