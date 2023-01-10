Антон Миранчук о медиафутболистах: «Нет смысла говорить про уровень»
Антон Миранчук ответил на вопрос об уровне медиафутболистов.
– Ты играл в отпуске в футбол с медиафутболистами. Как тебе их уровень?
– Ну слушай, мы часто собираемся после сезона. Мне кажется, это чисто для веселья и для поддержания формы. Про уровень, я не знаю, нет смысла говорить про уровень.
– Там есть пацаны, которые могли бы теоретически играть в РПЛ, просто не повезло?
– Я думаю, что да, – сказал полузащитник «Локомотива».
Напоминаем, что в конце декабря Алекс Стиль, Гудай, Дмитрий Сычев, Арби сыграли в футбол с Антоном Миранчуком, Зиньковским, Черновым, Суторминым и Джикией.
Садыгову не повезло, например)