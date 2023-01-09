«Юрий Вадимыч, ########## уже от нас, по-братски». Игроки «Амкала» ответили на интервью Бабина

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Футболисты «Амкала» отреагировали на интервью экс-тренера команды Юрия Бабина Sports.ru.

Говоря о своем уходе из «Амкала», Бабин в числе прочего высказался о причинах недовольства им Василием Мавриным, Алексеем Гасилиным и Форзарезором.

А комментируя причины неудач в клубе, тренер заявил, что «хотел построить «Барселону», но по прошивке «Амкал» ближе к «Баварии».

«Я хотел построить из «Амкала» команду «Бронзовые бисты», но на «Амкале» стоит прошивка из ВГИКа. Блин, поэтому ничего не получилось и только поэтому. Это официальное заявление», – сказал Маврин.

«Короткий комментарий: он ничего не мог построить… Тренер – 0, а человек – еще хуже (и это самое печальное )», – написал Гасилин в своем телеграм-канале.

«Юрий Вадимыч, по-братски, ########## уже от нас, лучше запишите видеопоздравление, которое я у вас заказывал за 999 рублей», – написал Форза.

Уход Бабина из «Амкала» – тренерская отставка года в Медиалиге. Хотел построить «Барселону» на прошивке «Баварии»

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