Форвард Еловских ушел из «На Спорте». Ранее клуб покинули Гатагов, Олег Майами, Гриня и Тига

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Еще один футболист ушел из «На Спорте».

Команду покинул нападающий Александр Еловских.

Во втором сезоне Winline Медиалиги 24-летний игрок, являющийся воспитанником академии «Зенита», отметился одной голевой передачей.

Ранее Еловских сообщил, что у него есть предложение поехать на турнир в Казахстан с одной из команд МФЛ.

Ранее из «На Спорте» в числе прочих ушли тренер Сослан Гатагов и игроки Олег Майами, Славон, Тига, Гриня и Антон Петровский.

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