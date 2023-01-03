Форвард Еловских ушел из «На Спорте». Ранее клуб покинули Гатагов, Олег Майами, Гриня и Тига

Еще один футболист ушел из «На Спорте».

Команду покинул нападающий Александр Еловских.

Во втором сезоне 24-летний игрок, являющийся воспитанником академии «Зенита», отметился одной голевой передачей.

Ранее Еловских сообщил, что у него есть предложение поехать на турнир в Казахстан с одной из команд МФЛ.

Ранее из « » в числе прочих ушли тренер Сослан Гатагов и игроки Олег Майами, Славон, Тига, Гриня и Антон Петровский.