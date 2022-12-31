Олег Майами объявил об уходе из «На Спорте»

Олег Майами покинул «На Спорте».

«Роднички, я еще в конце сезона решил, что покидаю «На Спорте». Причины разные. Любовь к футболу не ушла. Дело в том, что я почти забросил музыку, а это мое основное дело.

За время моего пребывания в «На Спорте» я всей душой и телом участвовал и вкладывал все, что мог в саму команду и пацанов. Это принесло мне невероятные эмоции и море счастливых моментов. Пора идти дальше!

Конечно, я уже не представляю весну без футбола, как и без нашего главного тренера Сослана Муратовича. Поэтому посмотрим, может что-то и получится. Я сейчас мысленно на море. Скоро улетаю. Хочется перезагрузится, набраться сил, вдохновения и идей!

С наступающим мои люди! Для меня этот год, стал одним из лучших! Спасибо, что вы со мной! Желаю нам всем следующий год провести на максимальном счастье! Обнял ❤️», – написал Олег.