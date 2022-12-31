«Главное – будьте здоровыми и всегда счастливыми, с вами я!» Константин Сутормин поздравил с наступающим

Теги Winline Медиалига ФК 10 Константин Сутормин Медиафутбол

Константин Сутормин записал новогоднее поздравление для читателей Sports.ru.

«Привет всем тем, кто читает Sports.ru или кто на нем пишет! Я Сутор из ФК «10» – самый веселый футболист нашей команды.

Хотелось бы поздравить всех причастных к сайту Sports.ru с наступающим праздником и пожелать вам, чтобы в новом году все ваши успехи и все, что вы задумали сбывалось!

Главное – будьте здоровыми и всегда счастливыми, с вами я! Смотрите медиафутбол и, особенно, ФК «10», – пожелал Константин.

 

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