Эдамс о премиальных за МФЛ-2: «Их будет немного, может с семьей съезжу отдохнуть»

Эдамс рассказал, на что потратит премиальные за второй сезон Winline Медиалиги.

«У меня их будет немного, может быть с семьей съезжу отдохнуть куда-нибудь. Что-то на лечение уйдет.

В общем, на свои нужды. Я сыграл не так много, поэтому, думаю, премок будет немного», – сказал капитан 2Drots.

В матчах плей-офф Эд выходил только на замену из-за травмы спины.

Медиалига заплатит 2Drots за победу в турнире 7,5 млн. рублей.