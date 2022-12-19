«Команда развивается, это просто наш ребрендинг». Руководитель МФК «Рубин» о посте с перечеркнутым логотипом

Руководитель МФК «Рубин» Денис Краснобаев прокомментировал пост с перечеркнутым лого и рассказал о будущем команды.

– Выходил довольно громкий пост, по которому можно было подумать, что МФК «Рубин» закрывается. Так ли это?

– Нет, команда развивается, это просто наш ребрендинг. Мы поменяем логотип, мы поменяем вектор развития, мы вынесли огромный опыт от участия во втором сезоне

На текущий момент для нас приоритетом станет контент, мы должны оправдывать статус медиакоманды. Команда развивается, скоро анонсируем наши новые крутые форматы, будет турнир, будут розыгрыши. Команда живет, – сказал Денис.