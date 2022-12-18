Райзен поставил 400 тысяч рублей на победу Аргентины в финале ЧМ-2022

Президент «БроукБойз» Райзен сделал ставку в размере 400 тысяч рублей на победу сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 против Франции.

«Все, что я поднял за ЧМ ставлю на Аргентину (Месси). На самом деле я думаю, что Франция сильнее и скорее всего победит, но это долбаный футбол, индустрия сказок, тут должен сработать сценарий, которого все ждут», – написал Райзен.

Дмитрий Егоров отреагировал на ставку Райзена:

«Райзен ставит умопомрачительную сумму на Аргентину! Как-то в 2005 мой друган до ЧМ поставил 500 рублей на Францию до ЧМ и мог поднять 15-20 тысяч. Тогда для нас, бичей, это были огромные деньги.

Франция проиграла, было грустно – пусть Аргентина принесет Райзену 700 тысяч», – написал Егоров.