Градиленко о матче с «Амкалом»: «Не могли не согласиться – сыграют те, кто мало играл в сезоне»

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко прокомментировал предстоящий товарищеский матч против «Амкала».

«Мы не могли не согласился сыграть с такой известной командой. Будут играть ребята, которые играли очень мало и те, кто хочет стать «Козлом», а таких, поверьте, очень много!

Приезжают из Уфы, из Санкт-Петербурга, заявок столько, что мама не горюй. Я даже не понимаю и задаю вопрос: «Ребята, а зачем вам все это нужно?». Все отвечают: «А мы хотим».

Ну если хотите – приезжайте, но поверьте, что на 10 минуте просмотр может быть закончен, потому что мы сильная команда, но мы хотим стать сильнее», – заявил Градиленко.