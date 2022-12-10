Егоров о бое Майами и Тигиева: «Никакая скорая Тигиева не увозила, не надо врать»

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Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров опроверг информацию о том, что защитника «БроукБойз» Георгия Тигиева госпитализировала скорая помощь после боя с форвардом «На Спорте» Олегом Майами.

«Фейк-ньюс. Георгий Львович просто не спал всю ночь, а потом еще и занимался спортом в течение дня – вот и подустал под конец, попросив помощи, спиртика, скажем так, нашатырного. 

Но никакая скорая его никуда не увозила, не надо врать», – заявил Егоров.

Также Некласико опроверг эту новость:

«Сейчас много слухов, что Георгия увезли после боя на скорой. Это фейк. Оба бойца после боя получали помощь от сотрудников экстренной медицинской помощи, чтобы прийти в себя.

Не верьте слухам и фейкам. 22 декабря бой будет в общем доступе для просмотра, тогда узнаете победителя и все подробности».

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