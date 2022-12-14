Лев Соленов: «Уход Хачатуряна и Соса может повлиять на футболистов «На Спорте»

Президент «На Спорте» Лев Борисович прокомментировал будущее команды, уход тренерского штаба и возможный уход защитника клуба Грини.

– Будет ли влиять уход Хачатуряна и Соса на окончательное решение Грини?

– Уход Хачатуряна и Соса может повлиять на футболистов, это нормально. Я думаю, все будет зависеть от того, куда именно уйдет тандем – мне это пока что неизвестно, пока что только слухи с разных сторон. Вероятность появления Соса в Амкале оцениваю как крайне невысокую.

– Получится сохранить Гриню в «На Спорте» и есть ли такая задача?

– Естественно, хотелось бы сохранить как можно больше ребят, Гриня – не исключение. Он быстро привлек к себе внимание и стал одним из лидеров команды. Поэтому интерес к нему со стороны других команд – явление вполне логичное.

Успех в сохранении Грини будет зависеть от того, как быстро мы зафиналимся со спонсором по условиям на ближайшие полгода и когда сможем выйти к нему с предложением, – заявил Соленов.